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  4. SUBÜ’den yapay zeka kursu

SUBÜ’den yapay zeka kursu

SAKARYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAZEM) 14 ve üzeri yaş grubuna yönelik Yapay Zeka Eğitimlerine başlıyor.Uygulamalı eğitimin yanı sıra topluma yönelik eğitimler de veren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 14 ve üzeri yaş grubuna yönelik olarak 45 saat sürecek Yapay Zeka Eğitimine başlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAZEM) 14 ve üzeri yaş grubuna yönelik Yapay Zeka Eğitimlerine başlıyor.
Uygulamalı eğitimin yanı sıra topluma yönelik eğitimler de veren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 14 ve üzeri yaş grubuna yönelik olarak 45 saat sürecek Yapay Zeka Eğitimine başlıyor. SUBÜ Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAZEM) tarafından verilecek eğitim; sayısal düşünme, genetik algoritmalar, bulanık mantık, yapay sinir ağlar, doğal dil işleme ve soyut matematik temel bileşenlerini içeriyor. 45 saat sürecek Matlab-Python kodlama eğitimi sonunda Sakarya Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) tarafından katılımcılara sertifika da verilecek.
SUBÜ ve SAÜ personellerine yüzde 10 indirim uygulanacağı eğitime başvurular SAYEM’e 17 Ocak’a kadar yapılabilecek. Detaylı bilgi ve online başvuruya: https://sayem.subu.edu.tr/egitimler/orgun-egitim/kisisel-gelisim/yapay-zeka-egitimi linkinden ulaşılabilecek. Eğitim tarihleri ise 20.01.2020 ile 07.02.2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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