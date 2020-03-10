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SUBÜ’lü öğrenciler Runatolia Maratonu’nda gönüllü olarak yer aldı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Runatolia Maratonunda gönüllü olarak yer alarak, Türkiye’yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında temsil edecek bedensel engelli okçuların zor şartlardaki gayretlerine dikkat çekmek için faaliyetler gerçekleştirdi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’den 26 öğrenci 15.

SUBÜ’lü öğrenciler Runatolia Maratonu’nda gönüllü olarak yer aldı

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Runatolia Maratonunda gönüllü olarak yer alarak, Türkiye’yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında temsil edecek bedensel engelli okçuların zor şartlardaki gayretlerine dikkat çekmek için faaliyetler gerçekleştirdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’den 26 öğrenci 15. Uluslararası Antalya Maratonu’nda (Runatolia) gönüllü olarak yer aldı. SUBÜ öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi İlayda Gülseren Demir tarafından verilen Spor Etkinlik Yönetimi dersi kapsamında, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi okçuluk branşında temsil edecek sporculara destek olmak amacıyla çeşitli aktivitelerde bulundu. Runatolia Maratonu sırasında milli sporcuların yüzlerinin yer aldığı maskeleri takan öğrenciler, sporcu ve seyircilerle röportaj yaptılar. Destek afişleriyle zor şartlara rağmen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na giden bedensel engelli okçuların başarılarına farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Uluslararası Antalya Maratonu 2006 yılından itibaren turizmde farklılık oluşturmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Etkinliğe çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımcı ilgi gösteriyor.

SUBÜ’lü öğrenciler Runatolia Maratonu’nda gönüllü olarak yer aldı

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