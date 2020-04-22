SUBÜ’lü öğretim görevlisi ’Tasarım eve sığmaz’ adlı çalışma başlattı

Korona testi pozitif çıkan ve zorlu geçen hastane sürecinin ardından tedavisi evde izlenmeye devam eden SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk, öğrencileriyle birlikte korona konulu ‘Tasarım Eve Sığmaz’ çalışması başlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri korona virüsü sürecine yönelik farklı bir içerik hazırladı. Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in ‘Tasarım Eve Sığmaz’ sloganıyla başlattığı tasarım projesine evlerinden katılan öğrenciler, sürece tasarımlarıyla katkı vermek için çalıştılar. Bu doğrultuda sosyal mesafenin ve evde kalmanın önemine, sokak hayvanlarının unutulmamasına, spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin gerekliliğine dikkat çekilen tasarımlar ortaya çıkardılar. Tasarım projesini başlatan Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in korona testi pozitif çıkmış, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evde izlenmeye başlamıştı. Berk, uzaktan eğitim çalışmalarına evinde devam ediyor.

