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SUBÜ’nin insan kaynakları projesine MARKA desteği

13.01.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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SUBÜ Kariyer Merkezi tarafından sanayi işletmelerinin insan kaynakları ihtiyacına yönelik hazırlanan proje, MARKA’dan teknik destek almaya hak kazandı.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Sanayi İşletmelerinin Mevcut ve Gelecekteki İnsan Kaynaklarına Yönelik İhtiyaç Analizinin Yapılması’ başlıklı proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında teknik destek almaya hak kazandı.

SUBÜ Kariyer Merkezi tarafından sanayi işletmelerinin insan kaynakları ihtiyacına yönelik hazırlanan proje, MARKA’dan teknik destek almaya hak kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Sanayi İşletmelerinin Mevcut ve Gelecekteki İnsan Kaynaklarına Yönelik İhtiyaç Analizinin Yapılması’ başlıklı proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında teknik destek almaya hak kazandı. Sanayideki işletmelerin hem günümüzde hem de ilerleyen süreçlerdeki insan kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla hazırlanan proje sonucunda alınan destekle üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda merkez tarafından işletmelere katkıda bulunacak eğitim destek planlaması yapılacak.

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