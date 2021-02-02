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SUBÜ’nün enerji projesine TÜBİTAK ödülü

02.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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SUBÜ’nün enerji projesine TÜBİTAK ödülü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden Doç.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Karabacak yürütücülüğünde çalışmaları tamamlanan değişken hızlı rüzgar türbinlerine yönelik proje, TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülü’ne layık görüldü. Proje ile türbin veriminin yüzde 10 civarında arttırılması sağlandı.
SUBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Karabacak yürütücülüğünde çalışmaları gerçekleştirilen ‘Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinin Rüzgar Sensörsüz Maksimum Güç İzleme Tabanlı Doğrusal Olmayan ve Tam Uyarlamalı Denetimi’ başlıklı proje TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülü’ne layık görüldü. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kale, SUBÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zahit Yıldız ve Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Karaçor’un da yer aldığı ekiple yoğun çalışmalar neticesinde projeyi tamamladıklarını vurgulayan Karabacak, yenilenebilir enerjide verimin daha da arttırılması ve yerelleşme noktasında katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen projede rüzgar türbinlerinin veriminin arttırılması konusuna odaklandıklarını vurgulayan Doç. Dr. Murat Karabacak, “Yaptığımız çalışmalar sayesinde bir rüzgar türbinine ait olan güç elektroniği donanımlarını ve elektronik kontrollü bir rüzgar türbini fiziksel emülatörünü proje kapsamında tasarlamayı başardık. Geliştirdiğimiz maksimum güç izleme algoritmasını laboratuvar ortamında emülatör ile farklı rüzgar profilleri için test ettik ve türbin verimini yüzde 10 civarında arttırmayı başardık. Ekibimizde bursiyer öğrencilerimiz yer aldı. Bu öğrencilerimiz proje konusu ile doğrudan ilgili iki yüksek lisans tez çalışmasını başarıyla tamamladılar” dedi.

SUBÜ’nün enerji projesine TÜBİTAK ödülü

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