SUBÜ’nün kampanyasına destekler sürüyor

SUBÜ bünyesinde faaliyet gösteren arama ve kurtarma ekipleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın başlattığı ‘Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına destek olarak Sakarya Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ile SUBÜ Arama ve Kurtarma Personel Ekibi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın başlattığı ‘Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına destekte bulunarak Kızılay’ın Sakarya Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Hem öğrenci hem de personel ekibinin koordinasyonundan sorumlu olan Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasip Cana, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan felaketlerin birçoğunda sahada yer aldık. Tecrübe ettiklerimiz bize herhangi bir felaket anında kanın en önemli ihtiyaçlardan birisi olduğunu defalarca gösterdi. Sıkıntıların ne zaman baş göstereceği, afetlerin ne zaman gerçekleşeceği belli olmuyor. Bu nedenle düzenli kan bağışçısı olmak son derece önemli. Gerek öğrenci gerekse personel ekibimizdeki arkadaşlarımızla rektörümüzün başlattığı kampanyaya katılarak bir kan bağışı etkinliği düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızı kanın herkese lazım olabileceği gerçeğini ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu unutmayarak kan bağışında bulunmaya, mümkünse düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

SUBÜ Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu son olarak İzmir Depremi’nin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmış, Ayda Gezgin’in 91 saatin ardından enkazdan çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

