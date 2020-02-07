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Suburcu Caddesi yeni bir görünüm kazanacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Suburcu Caddesi’ne yeni bir estetik kazandırmak, tarihi önem taşıyan hanları restore etmek ve atıl yapıları değerlendirmek amacıyla düğmeye bastı.Şehir merkezinin kalbinin attığı Suburcu Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki bakımsız kalmış binaları onarmak ve kente görsel açıdan değer katacak tarihi yapıları yeniden canlandırmak için bir dizi incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Suburcu Caddesi’ne yeni bir estetik kazandırmak, tarihi önem taşıyan hanları restore etmek ve atıl yapıları değerlendirmek amacıyla düğmeye bastı.
Şehir merkezinin kalbinin attığı Suburcu Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki bakımsız kalmış binaları onarmak ve kente görsel açıdan değer katacak tarihi yapıları yeniden canlandırmak için bir dizi incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yapılacak çalışmalarla şehir merkezi yeni bir görünüm kazanacak.
Şahin: “Kültür yolunu geliştiriyoruz”
Şahin, kültür ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirterek, “Hedeflerimiz var. Daha çok insanın Gaziantep’e gelmesini, medeniyeti, antik kentleri, şehrin merkezindeki kültür yolunu çok iyi görmesini istiyor ve bunun için çalışmalar yapıyoruz. Buraya ziyaretimizin nedeni ciddi bir görüntü kirliliği mevcut. Gelen turistlerin rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bizim yapmamız gerekenler var. Bu konuda konulacak standartları ve denetimleri konuşuyoruz. Bu yüzden Şahinbey Belediye Başkanı ve ekibiyle birlikte ekibimizle sahadayız. Kafamızdaki çalışmaları yaptığımız zaman bu görüntü kirliliğini yok ederek, gelenlerin çok mutlu ve memnun bir şekilde döndükleri altyapı hazır olacak. Yapılacaklar içerisinde cadde üzerinde bütün binalar var. Bu caddede tarihi hanlar var ve dokunmazsak bitecek. Cephe düzenlemeleri, kaldırım ve yollarda sorunlar var. Bunların hepsinin yapımını konuşuyoruz. Kültür yolunu genişletiyoruz. Şahinbey Belediyesi’ni de bu işe katıyoruz. Talimat verdim şu anda restorasyon için Sabuncu ve Pekmezci Hanı’nı yapacağız. Sürekli şehirdeki değerli hanları restore ediyoruz. Gazi şehirde restore edilmeyen han, hamam kalmasın diyoruz. Bunlar çok önemli, bizim geçmişimiz, değerimiz. Şimdi sahip çıkmazsak gelecekte çok sorun yaşarız. Restorasyonla bitmiyor, birde yaşatılması gerekiyor. Bunlar için yapılması gerekenler var. Bunun için bütün muhataplarla masaya oturup anlaşıyoruz” dedi.
Tahmazoğlu ise, “Çok daha güzel bir Gaziantep için hep birlikte çalışıyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Gaziantep bir tarih, kültür ve sanayi şehridir. Birçok özelliği barındırıyor. Turistlerin ziyaretleri son yıllarda arttı daha da artacak. Kural olmayan bir yerde kargaşa olur. Caddenin üst yapılarının düzenlenmesi, belediyelerin iş birliğindeki çalışmalarla hep birlikte gözden geçirdik. Çok daha güzel bir Gaziantep için hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

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