Subway Surfers'ın devam oyunu MetroLand, AppGallery'de yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Subway Surfers oyununun yapımcısı Kiloo, yeni oyunu MetroLand'i Huawei'nin AppGallery uygulama platformuna özel yayınladı.

Huawei açıklamasına göre, AppGallery'e özel olarak 3 Şubat'ta yayınlanan MetroLand, oyuncuları genç ve enerjik kaşifler olmaya, atılgan olmaya, kaçmaya ve hatta kötü MegaCorp muhafızlarını geçmek için "parkour" yapmaya davet ediyor. Oyunun diğer platformlarda yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Danimarka merkezli Kiloo, kullanıcıya uygun bir hızda 5 dakika veya birkaç saat boyunca oynanabilen bu yeni sonsuz koşu oyununu geliştirmek için kapsamlı yatırım yaptı. MetroLand, başlığından da anlaşılacağı gibi, bir metropol ortamına sahip bulunuyor. Oyun bir dizi şehirde geçiyor ve ilerleme kaydedildikçe açılan 7 farklı alan açılıyor. Hareketlilik, hız ve heyecana vurgu yaparak yoğun, modern şehir yaşamını örneklendirmeyi amaçlıyor.

Kendi oyunu da dahil olmak üzere piyasadaki en çok indirilen sonsuz koşucu oyunlarından bazılarına benzeşen Kiloo, MetroLand'i bir sonraki seviyeye taşıdı, yeni tasarım trendlerini bir araya getirdi ve daha çeşitli kullanıcı profillerine hitap etmek için meta öğeler ekledi.

- "Herkes için yenilikler içeriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiloo Üst Yöneticisi (CEO) Jacob Moller, "Yıllar boyunca sonsuz koşu oyunları üzerinde çalışırken edindiğimiz tüm deneyimleri topladık ve bunları mükemmel bir şekilde casual koşu oyunumuzda birleştirdik. MetroLand tanıdık ve ilgi çekici, ancak yine de şaşırtıcı bükülmelere sahip. MetroLand, oyunun düşmanları MegaCorp'a karşı eğlenceli isyanlarında karizmatik genç grubumuza katılacak kadar cesur olan herkes için yenilikler içeriyor." ifadelerini kullandı.

Huawei Mobil Hizmetler Başkan Yardımcısı Jaime Gonzalo da oyunların daha uzun veya daha kısa, daha kolay veya daha zor, karikatürize veya gerçekçi olabileceğini belirterek, "Nihayetinde iyi oyunları diğerlerinden ayıran şey, eğlence seviyeleridir. AppGallery editörlerinin kullanıcılarımız için piyasadaki en iyi oyunları seçmesine yönelik anahtar kriter de tam olarak budur. Bu mantığı göz önünde bulundurarak, tüm Android akıllı telefonlardaki tüm AppGallery kullanıcılarına, yeni nesil sonsuz koşu oyunları türünün tacını elinde tutan olağanüstü Kiloo ekibini sunmaktan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamalar ve oyunlar için resmi Huawei uygulama dağıtım platformu olan AppGallery, tüm Huawei akıllı telefonlara yüklü geliyor. Ancak uygulama mağazası, diğer tüm Android akıllı telefon markaları için doğrudan resmi web sitesinden indirilebiliyor. Oyuncular, AppGallery'yi indirerek milyonlarca aktif oyuncudan oluşan oyun topluluğuna katılabiliyor, özel kataloğundan ve tekliflerinden yararlanabiliyor.

Geçen yıl boyunca AppGallery, 580 milyon küresel aylık aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası oldu. 187 binden fazla uygulama HMS Core ile entegre edildi ve Çin dışındaki uygulama dağıtımlarında yıldan yıla yüzde 56'lık artış oldu.

