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Suç makinelerinin 9’u tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, çeşitli tarihlerde kentte yaşanan yaralama, öldürmeye teşebbüs, silahla mala zarar verme gibi birçok olaya karışan 13 şüpheliden çıkarıldıkları mahkemece 9’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre; kentte 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen, ’Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Mala Zarar Verme’ gibi 4 farklı olayla ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de, çeşitli tarihlerde kentte yaşanan yaralama, öldürmeye teşebbüs, silahla mala zarar verme gibi birçok olaya karışan 13 şüpheliden çıkarıldıkları mahkemece 9’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre; kentte 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen, ’Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Mala Zarar Verme’ gibi 4 farklı olayla ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu olaylarla ilgili 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 33 adet fişek ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli 13 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmek üzere önce sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Şehir hastanelerine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolleri sonrası şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 9’u burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Tepebasi
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Uzman Eczanesi
Tepebasi
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