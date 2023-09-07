YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Suç makinesi kıskıvrak yakalandı, evinde cephanelik çıktı

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı, evinde cephanelik çıktı

07.09.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 45 hırsızlık olayından dolayı hakkında hapis cezası bulunan azılı hırsız, polis ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı, evinde cephanelik çıktı

Adreste yapılan aramada ise, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis cezası bulunan T.G. adlı şüphelinin adresini belirledi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, T.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu Maddeler ele geçirildi.

45 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞ

Öte yandan, T.G.’nin kentte meydana gelen 45 hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu, 5 yıl hapis cezası ve 50 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolun karşısına geçen şahsa halk otobüsü çarptıYolun karşısına geçen şahsa halk otobüsü çarptı
Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıBursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Elindeki tüfek ateş aldı, kendini vurduElindeki tüfek ateş aldı, kendini vurdu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Perşembe

Beyaz eczanesi
Karsiyaka
Nil sel eczanesi
Menemen
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Ümit eczanesi
Bornova
İpek eczanesi
Menderes
Yazal eczanesi
Aliaga
Barin eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.