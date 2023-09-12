YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Suç örgütü lideri Bora Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Suç örgütü lideri Bora Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12.09.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutukladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültepe’ye ziyaretçi akınıKültepe’ye ziyaretçi akını
Kütahya’da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandıKütahya’da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kamyonet tıra arkadan çarptıKamyonet tıra arkadan çarptı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 12 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Salı

Eryaman cansu eczanesi
Etimesgut
Elmali eczanesi
Yenimahalle
Nar çiçeği eczanesi
Mamak
Özeren eczanesi
Sincan
İskitler eczanesi
Altindag
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.