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Suç şebekesine yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı

03.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği bir suç şebekesinin 30 üyesini gözaltına aldı - Şüphelilerin yaklaşık 6 milyon liralık haksız kazanç sağladığı ve sadece SGK'ye 3 milyon liraya yakın prim borçlarının olduğu öğrenildi

Bankalardan üçüncü kişiler adına kredi çekerek nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekesi çökertildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, kent genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, ihtiyaç sahipleri ile üçüncü kişilerin bankalardan usulsüz kredi çekmesini sağlayarak haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin nasıl yapıldığının belirlenmesinin ardından harekete geçen mali polis, kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller sonucunda şüphelilerin herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan bir şirket ve içerisinde altın olmayan bir kuyumcu dükkanı ile emlak ofisi açtıkları ve bu firmalar üzerinden kredi danışmanlığı yaptıkları belirlendi.

- Şüpheliler arasında 4 özel bankada çalışan 10 kişi de var

Söz konusu suç örgütü üyelerinin, herhangi bir geliri olmadığı için bankaların kredi vermeyeceği kişileri kurdukları şirketin çalışanı olarak gösterip, yüksek maaşlı bordro düzenledikleri, daha sonra bankalarda çalışan üyeleri aracılığı ile kredi almasını sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin kredi başına vatandaşlardan yüzde 25 komisyon aldıkları, bunun da yüzde 5'ini şebeke üyesi banka çalışanına verdikleri belirlendi.

Suç grubunun, geliri olmasına rağmen ihtiyacı olan krediyi alamayan vatandaşlara da şirket kurdurarak yine bankacı örgüt üyeleri üzerinden yüksek miktarda kredi almasını sağladıkları ve aralarında aynı oranda komisyon paylaşımını yaptıkları tespit edildi.

- Prim parasını alarak sigorta yaptırdılar

Yapılan operasyon sonucunda şüphelilerin, bazı vatandaşları da prim parası karşılığı kurdukları şirket üzerinden sigortalı gösterdikleri ancak SGK'ye bu kişiler için gerekli prim ödemesini yapmadıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık kapsamında yaptıkları faaliyetler sonucunda, 200'ün üzerinde vatandaşı mağdur ederek yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve SGK'ye 3 milyon liraya yakın prim borçlarının olduğu öğrenildi.

Bu arada ödenmeyen kredi borçları yüzünden bankaların uğradığı zararın tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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