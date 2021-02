ŞUÇGAD’tan Başsavcı Yeniçeri’ye ziyaret

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD), Şanlıurfa’ya yeni atanan Başsavcı Önder Yeniçeri’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

HSK kararnamesi ile görev yaptığı Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Yeniçeri’ye, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğinden ziyaret gerçekleştirildi. Yeni görevine başlayan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ziyarette yaptığı konuşmasında, basınla her zaman iyi diyaloglar geliştirdiğini ve basının büyük bir güç olduğunu dile getirerek, Şanlıurfa’nın çıkarı için her zaman birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çekti. Daha önce Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlendiğini ve Şanlıurfa’yı iyi bildiğini ifade eden Başsavcı Yeniçeri, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirdi. ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak ise Başsavcı Yeniçeri’ye yeni görevinde başarılar dileyerek birlikte Şanlıurfa’yı her zaman daha iyi temsil edeceklerini ifade etti.

Ziyarete, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Tahir Gülebak, Sabah Gazetesi Temsilcisi Mehmet Yıldırım, NTV Temsilcisi Kadir Çelikcan, Değişim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mahmut Kakız, Yeniurfa Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Er ve Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya katıldı.