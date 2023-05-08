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Suçüstü nasıl yazılır, suç üstü yazımı nasıl olmalıdır? Suçüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

28.04.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda veya yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin farklı anlama gelmemesi için imla kurallarına uyulması gerekir. Kullanılan sözcüklerdeki en ufak bir yanlışlık, başka anlamların ortaya çıkmasına, okunuşun hatalı olmasına veya cümlenin manasında bozukluk oluşmasına neden olabilir. Dilimizde çok sık hatalı bir biçimde yazılan sözcüklerden biri suçüstü kelimesidir. Peki, suçüstü yazımı nasıl olmalıdır?

Suçüstü nasıl yazılır, suç üstü yazımı nasıl olmalıdır? Suçüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Özellikle yazışmalarda doğabilecek karışıklıkları engellemek için yazım kurallarına uyulması büyük önem taşır. Konuşurken ağzımızdan çıkan kelimeleri yanlış kullanıp kullanmadığımızın farkında olmayabiliriz. Ancak yazılı metinlerde bu hata çok çabuk belli olur. Türkçemizde en sık karıştırılan kelimeler arasında ayrı ya da birleşik yazılan sözcükler bulunur. Suçüstü de yazımında çok sık yanlışlık yapılan kelimeler arasında yer alır.

Suçüstü nasıl yazılır?

Dilimizde bazı kelimeler için ayrı yazım kuralı varken bazılarında ise birleşik yazım kuralı vardır. Suçüstü yazımı ile alakalı en doğru bilgi için sözlüklerden yararlanılır. Bu bağlamda en güvenilir ve en sık ziyaret edilen kaynak Türk Dil Kurumudur. Ayrıca kelimelerin doğru yazılışının dışında manalarında da bilinmesi büyük önem arz eder. Bunun için de yine Türk Dil Kurumu sözlüğüne danışılır. Buna göre suçüstü kelimesinin manası şu şekildedir:

  • (İsim/Hukuki manada) Herhangi bir kimseyi suç işlerken yakalama ya da basma
  • (Zarf) Kanunlara aykırı bir biçimde hareket ederken, suç işlerken

Suçüstü ayrı mı yazılır?

Suçüstü kelimesi imla kuralları bakımından en sık yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük karşımıza çoğu yerde ayrı, yani suç üstü şeklinde çıkar. Dilbilgisi kurallarına bakıldığında iki ve daha fazla kelimeden meydana gelen sözcükler, birleşik kelime olarak adlandırılır. Ayrıca iki kelimeden oluşan ve ikincisinin içerisinde “üstü” sözcüğü geçen kelimeler daima birleşik yazılır. Bu bağlamda suçüstü bitişik mi yazılır sorusunun yanıtına rahatlıkla evet diyebiliriz.

Suçüstü TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cümle içerisinde geçen sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için yazım kurallarına uyulması gerekir. Günümüzde birçok kişinin en sık yanlışa düştüğü konulardan biri birleşik yazılan sözcüklerdir. Suçüstü sözcüğü de çok sık yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Suçüstü TDK’ye göre bitişik bir şekilde kullanılmalıdır. Yani bu kelimenin ayrı bir şekilde yazılması imla kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda suçüstü doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Suçüstü (doğru kullanım)
  • Suç üstü (yanlış kullanım)
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