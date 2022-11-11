YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısının sitemi

Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısının sitemi

11.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de koruma altındaki kuş gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Her midye topladığında yakalandığını söyleyen mide avcısı, geçimini bu işten sağladığını belirterek, "Biz de böyle şeyler yaşamayı istemiyoruz ama çalışmaya mecburuz. Ailemize bakmak zorundayız. 25 kez ceza yedim. Şu ana kadar 20 bin TL ceza geldi" dedi.
Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı bölgede 3 kişinin midye avladığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak midye avcılarını sudan çıkmaları için uyardı. Ekiplerin uyarılarına rağmen sudan çıkmayan şahıslar, midye toplamaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Suya giren deniz polisi ekipleri şahısları karaya çıkardı. Şahıslara, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince "Su Ürünleri Kanuna Muhalefet" suçundan ceza uygulandı.

"MECBURUZ"

Geçimini 7 yıldır midye toplayarak sağladığını söyleyen Tolga Safsin, "Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Sadece bu işi yapıyorum. Her seferinde yakalanarak ceza yiyoruz. Ekmek paramızı çıkarmak için bu soğuk suya giriyoruz. Biz de böyle şeyler yaşamayı istemiyoruz ama çalışmaya mecburuz. Ailemize bakmak zorundayız. 25 kez ceza yedim. İlk yakaladıklarında 2 bin TL kesiliyor, sonrasında katlanıyor. Şu ana kadar 20 bin TL ceza geldi. Bu midyeler burada toplamak yasak, suyu pis diyorlar ama bu midyeler fabrikaya gidince temizleniyor, bir sıkıntı olmuyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araçlarını durdurup Ata’ya saygı duruşunda bulundularAraçlarını durdurup Ata’ya saygı duruşunda bulundular
Yaylada patates hasadı sona erdiYaylada patates hasadı sona erdi
Üniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavgaÜniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavga
Anahtar Kelimeler:
midye kaçak

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:49
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:15
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.