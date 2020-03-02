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Suda alüminyum oranının yüksek olduğu iddiası

SAMSUN HABERLERİ  | 02.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ‘suda alüminyum oranının yüksek olduğu’ iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından içme suyunda iki katın üzerinde alüminyum tespit edildiği yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ‘suda alüminyum oranının yüksek olduğu’ iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından içme suyunda iki katın üzerinde alüminyum tespit edildiği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bugün yapılan açıklamaya göre dört farklı mahalleden 27 Şubat 2020 tarihinde alınan musluk suyu numuneleri Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz ettirildi. Analiz sonuçlarının Kimya Mühendisleri Odası ve Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından değerlendiği belirtilen açıklamada Samsun içme suyu örneklerinde kabul edilen sınır değerin (200 µg/litre) yaklaşık iki kat üzerinde alüminyum saptandığı ve ayrıca suyun fiziksel olarak bulanık olduğunun tespit edildiği ve vatandaşların önemli bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.

SASKİ’den açıklama
SASKİ tarafından alüminyum oranının yüksek olduğu iddiasına ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Kamuoyunda içme suyunda ‘alüminyum oranının yüksek olduğu’ yönünde ifadelere yer verilmiştir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereğince içme suyu kalitesinin denetim altında tutulması maksadıyla il genelinde Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri ile idaremiz görevlileri eşgüdüm dahilinde düzenli olarak çalışmalar yürütmektedir. Halk sağlığı ekipleri tarafından içme suyu şebekemizden ve içme suyu depolarımızdan gerekli numuneler alınarak, Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edilmektedir. Ayrıca, içme suyunun temizliği ve standartlara uygunluğunu takip ve denetim amacı ile teknik ekiplerimiz merkezde ve ilçelerde haftanın 7 günü çalışmalarına devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada düzenli olarak personel tarafından içme suyundan numuneler alındığı, yönetmelikte izin verilen limitlerin anlık değil ortalama verilere göre değerlendirildiği belirtilerek alüminyum değerlerinin izin verilen limitleri aşmadığı ifade edildi.

“Alüminyum değerleri izin verilen limitleri aşmadı”
SASKİ yaptığı açıklamada, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre içme suyu şebekemizden kurumumuz personelleri tarafından da düzenli olarak her gün içme suyu numuneleri alınmaktadır. Şehrimize verilen içme suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve TS 266’ya göre değerlendirilmekte olup yönetmelikte izin verilen limitler anlık verilere göre değil ortalama verilere göre değerlendirilmektedir. Her iki denetim sonuçlarına göre şehrimize verilen içme suyundaki alüminyum değerleri izin verilen limitleri aşmadığı SASKİ’nin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ulusal ve uluslararası laboratuvarında sıkça yapılan analiz sonuçlarından da anlaşılmakta ve bu analiz sonuçları aylık olarak resmi internet sitemizde yayınlanmaktadır” denildi.

"Hukuki süreç başlatılacak"
Kurum tarafından, “Bu açıklamalar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce halkımıza sağlıklı ve içilebilir su verilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği açık olup, basın aracılığıyla ileri sürülen yanıltıcı, maksatlı ve mesnetsiz bilgilerden ziyade su kalitesi hakkındaki en doğru bilginin SASKİ’den alınacağını ve halkımızın tedirgin olmasına sebep olacak kaynağı güvenilir olmayan bu tür haberlerin dikkate alınmamasını, bu tip gerçek dışı iddiaları yazan, yayan ve yayınlayan kişi ya da kişiler hakkında da ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözleriyle iddia hakkında hukuki sürece başvurulacağı duyuruldu.

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