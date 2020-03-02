Suda alüminyum oranının yüksek olduğu iddiası

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ‘suda alüminyum oranının yüksek olduğu’ iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından içme suyunda iki katın üzerinde alüminyum tespit edildiği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bugün yapılan açıklamaya göre dört farklı mahalleden 27 Şubat 2020 tarihinde alınan musluk suyu numuneleri Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz ettirildi. Analiz sonuçlarının Kimya Mühendisleri Odası ve Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından değerlendiği belirtilen açıklamada Samsun içme suyu örneklerinde kabul edilen sınır değerin (200 µg/litre) yaklaşık iki kat üzerinde alüminyum saptandığı ve ayrıca suyun fiziksel olarak bulanık olduğunun tespit edildiği ve vatandaşların önemli bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.

SASKİ’den açıklama

SASKİ tarafından alüminyum oranının yüksek olduğu iddiasına ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Kamuoyunda içme suyunda ‘alüminyum oranının yüksek olduğu’ yönünde ifadelere yer verilmiştir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereğince içme suyu kalitesinin denetim altında tutulması maksadıyla il genelinde Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri ile idaremiz görevlileri eşgüdüm dahilinde düzenli olarak çalışmalar yürütmektedir. Halk sağlığı ekipleri tarafından içme suyu şebekemizden ve içme suyu depolarımızdan gerekli numuneler alınarak, Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edilmektedir. Ayrıca, içme suyunun temizliği ve standartlara uygunluğunu takip ve denetim amacı ile teknik ekiplerimiz merkezde ve ilçelerde haftanın 7 günü çalışmalarına devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada düzenli olarak personel tarafından içme suyundan numuneler alındığı, yönetmelikte izin verilen limitlerin anlık değil ortalama verilere göre değerlendirildiği belirtilerek alüminyum değerlerinin izin verilen limitleri aşmadığı ifade edildi.