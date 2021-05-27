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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

27.05.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'deki kardeşlerimize, Türkiye hükümetine ve halkına her daim yanımızda yer aldıkları, tüm platformlarda bizleri destekledikleri ve içinden geçtiğimiz zor dönemlerde ve krizlerde yanımızda yer aldıkları için de özellikle teşekkür etmek isterim" - "İnsanın aklına gelebilecek her türlü zenginliğe sahiptir Sudan, onun için olması gereken konum bunun çok daha üzerindedir"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, "Bizler, Türkiye'deki kardeşlerimize, Türkiye hükümetine ve halkına her daim yanımızda yer aldıkları için, tüm platformlarda bizleri destekledikleri için, içinden geçtiğimiz zor dönemlerde ve krizlerde yanımızda yer aldıkları için de özellikle teşekkür etmek isterim." dedi.

Dagalo, Türkiye'yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Oktay'a daveti ve misafirperverliği için içten teşekkürlerini ileten Dagalo, Oktay'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu ziyareti gelecek ziyaretlerin başlangıcı olarak gördüğünü söyledi.

Sudan'ın istisnai bir dönemden geçtiğini kaydeden Dagalo, bu zor şartlara rağmen ülkede, devrim cephesine karşı barışı tesis ettiklerini, ülkedeki 8 silahlı harekete karşı silahları susturmayı başardıklarını aktararak, "Bundan dolayı da uluslararası toplumun, ABD'nin ve yine Sudan'ın yanında yer alan ülkelerin de bir takım destekleriyle, bizim de gayretlerimizle ilerlemeler kaydettik. Bunlar arasında Sudan, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı." diye konuştu.

Stratejik bir konuma sahip Sudan'ın "Afrika'nın kapısı" olduğunu belirten Dagalo, Sudan'da yaşam ve yatırım için gerekli her türlü olanağın bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki kardeşlerimize, Türkiye hükümetine ve halkına her daim yanımızda yer aldıkları için, tüm platformlarda bizleri destekledikleri için, içinden geçtiğimiz zor dönemlerde ve krizlerde yanımızda yer aldıkları için de özellikle teşekkürlerimi iletmek isterim." ifadelerini kullandı.

Dagalo, Türkiye'nin Sudan'a her zaman destek verdiğini, sağlık alanında desteğini gösterdiğini, her alanda iş birliğine açık bir ülke olarak yanlarında yer aldığını kaydetti.

Sudan'ın, iki ülke arasında iş birliğinin ve koordinasyonun ortak çıkarlar temelinde devam etmesi arzusu içerisinde olduğunu ve tarafların beraber birçok iş yapabileceklerini kaydeden Dagalo, sermaye ve yatırımlarda dünyaya açılmış bir ülke olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin de bu yatırımlarda önemli bir rol oynaması arzusunda olduklarını belirtti.

Ülkesinin; bilgisiyle, sabrıyla, erdemiyle zor şartları aşmış bir ülke olduğunu ve şu anda olması gereken konumda olmadığını vurgulayan Dagalo, ülkenin her türlü kaynağa sahip olduklarını belirterek, "İnsanın aklına gelebilecek her türlü zenginliğe sahiptir Sudan, onun için olması gereken konum bunun çok daha üzerindedir." dedi.

(Sürecek)

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