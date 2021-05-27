Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, "Bizler, Türkiye'deki kardeşlerimize, Türkiye hükümetine ve halkına her daim yanımızda yer aldıkları için, tüm platformlarda bizleri destekledikleri için, içinden geçtiğimiz zor dönemlerde ve krizlerde yanımızda yer aldıkları için de özellikle teşekkür etmek isterim." dedi.

Dagalo, Türkiye'yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Oktay'a daveti ve misafirperverliği için içten teşekkürlerini ileten Dagalo, Oktay'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu ziyareti gelecek ziyaretlerin başlangıcı olarak gördüğünü söyledi.

Sudan'ın istisnai bir dönemden geçtiğini kaydeden Dagalo, bu zor şartlara rağmen ülkede, devrim cephesine karşı barışı tesis ettiklerini, ülkedeki 8 silahlı harekete karşı silahları susturmayı başardıklarını aktararak, "Bundan dolayı da uluslararası toplumun, ABD'nin ve yine Sudan'ın yanında yer alan ülkelerin de bir takım destekleriyle, bizim de gayretlerimizle ilerlemeler kaydettik. Bunlar arasında Sudan, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı." diye konuştu.