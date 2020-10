Sudan’daki üniversiteden OMÜ’yle iş birliği görüşmesi

Sudan’daki Holy Quran and Taseel of Sciences Üniversitesinden bir heyet Samsun’a gelerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile yapılabilecek iş birliklerine dair görüşmelerde bulundu.

Sudan Holy Quran and Taseel of Sciences Üniversitesi Rektörü Abaker Abdelbant Adan İbrahim, Rektör Yardımcısı Barir Saadeldin Elsheikh, üniversitenin Türkiye Şubesi Müdürü Majid Abdulrazzaq Khalaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Sudanlı konuklar, iki üniversite arasında yapılacak iş birlikleri ve geliştirilecek projelere dair fikir ve değerlendirmelerini paylaştılar.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Abaker Abdelbant Adam İbrahim ve konuklarına iyi dilekleri için teşekkür etti.