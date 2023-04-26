Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan akşam saatlerinde havalanan içinde 189 yolcusu bulunan THY uçağı 01.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Tahliye edilen vatandaşlardan Naci Akgün, Sudan'da mobilya işi yaptığını savaş çıktığında her şeyi bırakarak geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Ülkeden tahliye edilmelerine yardımcı olan devlet yetkililerine teşekkür eden Akgün, "Şartlar ağırdı. Bütün ülkeler aynı anda vatandaşlarını tahliye etmek istiyorlardı. Ülkemizden Allah razı olsun elinden geleni yaptı. Türkiye'ye dönen ilk kafileyiz. Çok mutluyuz. Türkiye, Sudan, Etiyopya Türk büyükelçiliklerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Tahliye sürecini anlatan Akgün, "12 saatte Etiyopya sınırına vardık. Oradaki işlemlerle birlikte 4 saat daha kaldık. Kara yolu ile 4 saat daha devam ettik. Askeri bir birlikte konakladık. Akşam 6'yı geçtiği için ileri gitmemize izin vermediler. Sabah 9'a kadar orada tuttular. Çay, kahve, su ve yiyecek ikram ettiler. Oradan en yakın havalimanına naklettiler. Buradan da uçakla Addis Ababa Havalimanı'na geldik. Buradan uçakla Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirten Akgün, "Sokak savaşları devam ediyor. Allah Sudanlıların yardımcısı olsun. Sudanlı kardeşlerimiz iyi insanlar. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz." dedi.

Tahliye edilen vatandaşlardan Mehmet Kazan, ise şunları söyledi:

"Hartum'dan savaştan geliyoruz. Bize yardımcı olan büyükelçilerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sağ salim geldik. Zor günlerdi. Savaşın içinden çıktık. Evlerde kalarak korunduk. Çok zor günlerdi savaşı gerçekten yaşadık. Tahliye sürecimiz biraz zorluydu ama çok şükür iyi geçti. Hartum'da büyükelçimiz gerektiğinden fazla yardımcı oldu. Oradan bizi bir an önce tahliye etti. Etiyopya sınırda da büyükelçimiz bize otobüsler ayarladı. Addis Ababa'dan İstanbul'a geldik."

İGA görevlileri tarafından karşılanan Türk vatandaşlarına su ve meyve suyu ikram edildi. Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.

