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Sudan'ın Darfur Bölgesi Başkanı Minawi görevine başladı

10.08.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'ın Darfur Bölgesi Başkanı Minawi görevine başladı

HARTUM (AA) - Sudan'ın batısında Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, bölgenin başkenti El-Faşir'de düzenlenen büyük bir törenle görevine başladı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın katıldığı ve konuşma yaptığı törene, Güney Sudan, Çad ve diğer ülkelerin temsilcileri de yer aldı.

Burhan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün barışın önemli adımlarını atıyoruz. Savaşta uzun yıllarımızı kaybettik." dedi. Barışı getirmek için uğraşan başta Güney Sudan hükümeti olmak üzere herkese teşekkür eden Burhan, uygulanmaya başlanan federal sistemle her bölgenin kendini yöneteceğini ve kaynaklarından yararlanacağını belirtti.

Cuba Barış Anlaşması'nın bütün maddelerinin uygulanacağını söyleyen Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu ve Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Muhammed Nur'u da halkın çektiği zorluklara işaret ederek tekrar barış anlaşmasına katılmaya çağırdı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, mayısta, Cuba Barış Anlaşması hükümlerine göre Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minawi’yi ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin başkanı olarak atamıştı.

- Cuba Barış Anlaşması

Sudan hükümeti ile bazı silahlı grupları bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020'de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Aynı zamanda Sudan için 8 bölgeli federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e de özerklik hakkı tanıyor.

Anlaşmaya göre, halihazırda 5 eyalet birleşecek ve Darfur tek bir bölge haline gelecek. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olacak. Bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.

- SPLM-N ve SLM/AM anlaşmaya katılmamıştı

Sudan Hükümeti ile SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Hükümetin SPLM-N ile barış müzakereleri, anlaşmazlıklar konusunda daha fazla istişare ve diyalog için 15 Haziran'da süresiz askıya alınmıştı. Hükümet güçleriyle 2003'ten beri çatışan Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, geçen yıl askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimi ile müzakereyi reddettiği gibi, geçiş hükümetinin şu ana kadarki doğrudan ya da dolaylı tüm çağrılarını da geri çevirdi.

Barış sürecini takip etmek için komisyon kurma kararı alan Sudan, SPLM-N ile müzakereleri sürdürmeyi, SLM/AM ile ise müzakere başlatmayı değerlendiriyor.

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