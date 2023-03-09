SÜ’de depremzedeler için tekstil ürünleri ve oyuncaklar hazırlanıyor

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçları istikametinde çalışma gerçekleştiren öğretim elemanlarına teşekkür ederek, “Ülkemiz, büyük bir deprem felaketi yaşadı. SÜ olarak depremin ilk anından itibaren sahada olmaya özen gösterdik. Gerek hastanemizdeki hekimlerimiz gerekse diğer arkadaşlarımız aracılığıyla sosyal, sağlık alanları başta olmak üzere birçok alanda depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bir nebze de olsa onların acılarını hafifletelim düşüncesiyle gayret gösteriyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz birçok adım var ama tabii ki çeşitli nakdi yardımlar ile Prof. Dr. Erol Güngör Bursu çerçevesinde depremden etkilenen öğrencilerimize de destek oluyoruz. Ayni yardımlar ilk günden itibaren devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle öğretim elemanlarımız bir araya gelerek atölyelerimizde depremzedelerimize bir önem atfetmeye çalıştılar, katkı sağladılar. Üniversite olarak depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun sürdürülebilir olması çok kıymetli” diye konuştu.

SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, “Depremzedelerimize yönelik yaklaşık bir aydır üretimlerimiz sürüyor. Bin adedin üzerinde ürünümüzü hem KYK yurtlarında hem Üniversitemiz yurtlarında kalan hem de üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan depremzede hasta ve refakatçilere ürünlerimizi ulaştırdık” dedi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ve öğretim elemanları katıldı.

