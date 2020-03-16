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SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul toplantısı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof.

SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in başkanlığında Koronavirüs Komisyonu Covid-19 salgınıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Tıp Fakültesi Başhekim Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftçi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Ural, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Selim Botsalı, Türk Devlet Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Tahir Balevi, Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Abdülkadir Gölcü, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Yavuzyiğit, daire başkanları ile üniversitemiz koruma ve güvenlik amiri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda Covid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler gözden geçirildi. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği tamimler çerçevesinde üniversitemizde alınacak ilave tedbirler görüşüldü. Bunun yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek risklerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda Tıp Fakültesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Ural koronavirüs ve salgın hakkında bilgiler verdi. Ural, hastalığının yüzde 80 belirti vermeden iyileştiğini ve hafif seyrettiğini, yüzde 20’lik hasta grubunda ise klinik belirti verdiğini söyledi. Hastalıklardan en çok yaşlıların etkilendiğini gençlerin ve çocukların ise fazla etkilenmediğini belirterek gençlerin kalabalık yerlerden alabilecekleri virüsü yaşlılara taşımaması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Tatil münasebetiyle memleketlerine giden öğrencilerin kafe, alışveriş merkezi ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarının önemli olduğuna dikkat çekti ve bu noktada uyarılarda bulundu.
Ayrıca Tıp Fakültesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili daire başkanları üniversitemizde alınan tedbirler ve uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Bu kapsamda Diş Hekimliği Fakültesinde sadece acil hastaların kabul edilmesine, Tıp Fakültesinde ise herhangi bir sınırlama yapılmaksızın sağlık hizmetlerinin sunulmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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