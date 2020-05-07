YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Süer ailesinden taziye mesajı

Süer ailesinden taziye mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Van’ın önde gelen ailelerinden olan Süer ailesi, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’in babası da olan kentin ileri gelenlerinden olan H.

Van’ın önde gelen ailelerinden olan Süer ailesi, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’in babası da olan kentin ileri gelenlerinden olan H. Yahya Süer, geçtiğimiz gün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bunun üzerine bir teşekkür mesajı yayımlayan Süer ailesi, “Çok kıymetli babamız ve aile büyüğümüz H. Yahya Süer’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan; değerli büyüklerimizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve tüm dostlarımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Van Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:20
Sabah
04:56
Öğle
12:08
İkindi
15:57
Akşam
19:11
Yatsı
20:40

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Van Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" açıklaması:

Van Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" açıklaması:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.