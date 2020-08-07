YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Süerler Grup’a tüketici akını

Süerler Grup’a tüketici akını

VAN HABERLERİ  | 07.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Van ve bölgede yıllardır hizmet veren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, mobilyada yaptıkları indirimler nedeniyle satışlarda ciddi oranda artışların yaşandığını belirtti.Dünyada ve Türkiye’de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, sürecin hassasiyetine istinaden tüketicilere bir dizi fırsatlar sunduklarını söyledi.

Süerler Grup’a tüketici akını

Van ve bölgede yıllardır hizmet veren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, mobilyada yaptıkları indirimler nedeniyle satışlarda ciddi oranda artışların yaşandığını belirtti.
Dünyada ve Türkiye’de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, sürecin hassasiyetine istinaden tüketicilere bir dizi fırsatlar sunduklarını söyledi. Özellikle yeni evlenecek çiftler başta olmak üzere mobilya ihtiyacı olan vatandaşlara yüzde 25’lere kadar varan indirim avantajı sunduklarını vurgulayan Süer, “Bölgenin 1 numarası olan Süerler Grup, sürecin hassasiyetine istinaden beyaz eşyada yüzde 10, mobilyada ise yüzde 10 KDV indirimine istinaden yüzde 15 daha indirim yaptı. Bölge halkına vefa borcu olan Süerler Grup, sıkıntılı tüm süreçlerde hep tüketicinin yanında oldu. Bu süreçte yapmış olduğumuz indirimlerle sıkıntısı olan insanların işini kolaylaştırdık” dedi.
Yapılan indirimler nedeniyle mobilyaya olan rağbetin arttığına dikkat çeken Süer, “Bu indirimlerimizden tüketicilerimizin tamamı faydalanmış olup, mağazalarımıza yoğun bir tüketici akını oluyor. Stoklarla sınırlı olan bu indirimlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı en yakın mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Van Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:18
Yatsı
20:46

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Muradiye'de Barış Töreni

Muradiye'de Barış Töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.