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Süerler Grup’tan dev kampanya

VAN HABERLERİ  | 22.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Van ve bölgede sunduğu hizmetlerle kent ekonomisine büyük katkı sunan Süerler Grup, bir ilke imza atarak eski mobilyaları 5 bin TL’den, eski beyaz eşyaları ise bin 650 TL’den geri alıyor.Her zaman vatandaşı düşünen fiyat politikaları ve kalite anlayışıyla Van ve bölge halkının takdirini alan Süerler Grup, kentte görülmemiş dev bir kampanya başlattı.

Van ve bölgede sunduğu hizmetlerle kent ekonomisine büyük katkı sunan Süerler Grup, bir ilke imza atarak eski mobilyaları 5 bin TL’den, eski beyaz eşyaları ise bin 650 TL’den geri alıyor.
Her zaman vatandaşı düşünen fiyat politikaları ve kalite anlayışıyla Van ve bölge halkının takdirini alan Süerler Grup, kentte görülmemiş dev bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde eski mobilyaları 5 bin TL’den alan Süerler Grup, eski beyaz eşyaları ise bin 650 TL’den geri alıyor. Dünyada ve Türkiye’de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığı bu süreçte bir dizi fırsatlar sunarak tüketicilere destek olduklarını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, “Bu kampanyada bunlardan birisidir. Ekonominin kötüye gittiği bu dönemde bu kampanyanın vatandaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bizler her zaman halkımıza hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmanın derdindeyiz” dedi.
Van’da daha önce böyle bir kampanyanın görülmediğine dikkat çeken Süer, “Süerler Grup olarak hep ilkleri başardık. Bu da başarılarımızdan sadece bir tanesi. İnanıyorum ki bu kampanya hem ilimize hem bölgemiz için hayırlı olacaktır. Tüm halkımıza bu kampanyadan faydalanmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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