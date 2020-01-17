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  4. Suha Adıyaman’a görev

Suha Adıyaman’a görev

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Suha Adıyaman’a görev.TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü Manisa’da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Hacettepe maçında görev yapacak hakemler belli oldu.

Suha Adıyaman’a görev

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Suha Adıyaman’a görev.
TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü Manisa’da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Hacettepe maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.
Kayseri’nin başarılı hakemi Suha Adıyaman bu zorlu doksan dakika kıdemli yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mustafa Hakan Belder’in yöneteceği karşılaşmada Suha Adıyaman ve Emir Kılıçarslan yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Maçın 4.Hakemi Celal Bayraklı. Bu sezon 9 karşılaşmasına çıkacak olan Suha Adıyaman Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yakın takip ediliyor. Öte yandan Suha Adıyaman geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan VAR eğitim kampına katılmıştı.

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Melikgazi
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