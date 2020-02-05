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Şuhut Belediye Hisarspor Güreş Takımı madalyaya doymuyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.02.2020 18:09 | Son Güncelleme

Şuhut Belediye Hisarspor Güreş Takımı Afyonkarahisar’da düzenlenen Serbest ve Grekoremon müsabakalarından altın madalya almayı başardı.Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü 24 kişiden oluşan 11-13 yaş arası güreş takımı, Afyonkarahisar’da düzenlenen turnuvalarda dereceye girerek madalyalarla Şuhut’a döndü.

Şuhut Belediye Hisarspor Güreş Takımı Afyonkarahisar’da düzenlenen Serbest ve Grekoremon müsabakalarından altın madalya almayı başardı.
Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü 24 kişiden oluşan 11-13 yaş arası güreş takımı, Afyonkarahisar’da düzenlenen turnuvalarda dereceye girerek madalyalarla Şuhut’a döndü. Turnuvada dereceye giren 24 güreşçiye madalyaları; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Madalya töreninde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaymakam Kaya, güreş takımına olan desteğinden dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a teşekkür ederek kazanılan madalyaları Başkan Bozkurt’a hediye ettiklerini belirtti. Madalya takdim töreninin ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

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