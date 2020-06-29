YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut heyetinden Vali Çiçek’e hayırlı olsun ziyareti

Şuhut heyetinden Vali Çiçek’e hayırlı olsun ziyareti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.06.2020 12:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden bir heyet, Afyonkarahisar Valiliği’ne atanan Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarete, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir katıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden bir heyet, Afyonkarahisar Valiliği’ne atanan Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir katıldı. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt beraberindeki heyet, Vali Çiçek ile beraber bir süre hasbihal ederek ilçe ile ilgili bilgiler aktardı.
Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aydenız Eczanesi
Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Nuray Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Sena Eczanesi
Dinar
Uyar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.