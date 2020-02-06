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  4. Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu

Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Hisarspor’lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandı.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde 3 bin sporcu, şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Hisarspor’lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandı.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde 3 bin sporcu, şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor. Turnuvanın 3. gününde Şuhut Belediye Hisarspor’lu başarılı sporcu Ebrar Eroğlu, 35 kilo kategorisinde rakibini yenerek Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandı. Ebrar Eroğlu’nun başarısı memleketi Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Başarılı minik sporcu daha önce de Ege Bölgesi turnuvalarında birincilik derecelerine girdiği öğrenildi.

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