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Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Hisarsporlu sporcusu Fatma Keskin 70 kilogramda Sanda branşında Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonluğunu kazandı.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na 3 bin sporcu katıldı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Hisarsporlu sporcusu Fatma Keskin 70 kilogramda Sanda branşında Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonluğunu kazandı.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na 3 bin sporcu katıldı. Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı temsil eden Şuhut Belediye Hisarspor’un başarılı sporcusu Fatma Keskin kendi branşında 70 kilogramda finalde rakibini yenerek Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonluğunu kazandı. Başarılı sporcunun Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonluğu Afyonkarahisar ve memleketi Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Şuhut Belediye Hisarspor Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda 2 Türkiye şampiyonluğu elde ederken, 1 Türkiye ikinciliği 1 de Türkiye üçüncülüğü elde etti.

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