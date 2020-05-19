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Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.05.2020 22:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde ekipler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy halinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde araçlarında Türk bayraklarıyla süsleyen ekipler daha sonra konvoy eşliğinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde ekipler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy halinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde araçlarında Türk bayraklarıyla süsleyen ekipler daha sonra konvoy eşliğinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşların sevgi seli ile karşıladığı ekipler 7’den 70’e herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Ayrıca düzenlenen konvoya Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılım sağladı.

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03:53
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

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Merkez
Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Yağmur Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
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