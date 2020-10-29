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Şuhut’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku içerisinde yapıldı.Şuhut Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku içerisinde yapıldı.
Şuhut Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ mesajının okunması ile devam etti. Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz günün anlam ve önemine belirten konuşma yaparak ’Cumhuriyet’in önemine dikkat çekti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine, Kaymakam Kaçmaz’ın yanı sıra Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları STK temsilcileri katildi. Kutlama ayrıca Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapıldı.

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Basmakci
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Bolvadin
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Bolvadin
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