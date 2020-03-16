Şuhut’ta "Convit-19 Virüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar" toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulanması kapsamında ilçe idare şube başkanları ve kamu kurum amirlerinin katılımlarıyla ‘’Convit-19 Virüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar’’ toplantısı yapıldı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un yanı sıra, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, İlçe Savcısı Ahmet Erol, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, kamu ve kurum amirleri katıldı. Toplantı, Convit-19 virüsü ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili fikir alışverişlerinin neticesinde gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla devam etti. Risk grubunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise 16 Mart 2020 yani bugünden itibaren 12 gün idari izinli olduğu yetkililer tarafından belirtildi. Toplantıda ayrıca ilçede yaşayan vatandaşların hijyen kurallarına daha dikkatli olmaları, ev ve işyeri havalandırmalarına özen göstermeleri, hasta veya hastalığa meyilli kişilerle temasın en aza düşürülmesi konusu ele alındı. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

