YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut’ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Şuhut’ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde geçen hafta yoğun kalabalık yaşanan semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.Ekipler, özellikle kadınların kalabalık oluşturarak alışveriş yaptığı tezgahlarda uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde geçen hafta yoğun kalabalık yaşanan semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Ekipler, özellikle kadınların kalabalık oluşturarak alışveriş yaptığı tezgahlarda uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran,kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaş ve pazar esnafı uyarılarak Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:56

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Nurgül Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Defne Eczanesi
Dinar
Uyar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Almanya’da Komşusuna Emanet Ettiği Tencere Takımı 30 Yıl Sonra Kendisine Ulaştı
Almanya’da Komşusuna Emanet Ettiği Tencere Takımı 30 Yıl Sonra Kendisine Ulaştı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
AKÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeonkoloji uzmanı hizmeti
AKÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeonkoloji uzmanı hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.