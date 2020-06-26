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Şuhut’ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan esnaflara dezenfektan paketi hediyesi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe esnaflarına hijyen seti dağıttı.Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ önderliğinde yönetim kurulu üyeleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe çarşı merkezinde bulunan esnaflara içlerinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen seti dağıttı.

Şuhut’ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan esnaflara dezenfektan paketi hediyesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe esnaflarına hijyen seti dağıttı.
Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ önderliğinde yönetim kurulu üyeleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe çarşı merkezinde bulunan esnaflara içlerinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen seti dağıttı. ilke esnafları ziyaret eden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri ise (Covid-19)’ la mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske , dezenfektan kurallarına uyarak ziyaretlerimizi yaptık’’ ifadelerine yer verdi.

Şuhut’ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan esnaflara dezenfektan paketi hediyesi

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