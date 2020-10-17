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Şuhut’ta esnafa yönelik Korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına yönelik Korona virüs (Covid-19) denetim yaptı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına yönelik Korona virüs (Covid-19) denetim yaptı. Çarşı esnaflarını tek tek ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Esnaflar ziyaretlerden ve denetimlerden dolayı Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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