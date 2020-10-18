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Şuhut’ta gece karanlığını şimşekler gündüze çevirdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yağışla birlikte çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirerek seyrine doyumsuz bir manzara ortay çıkardı.
Şuhut’ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise yağıştan korunmak amacıyla kapalı alanlara sığındı. Şiddetli yağıştan dolayı ilçenin birçok yerinde su birikintileri oluştu. Yağışın ardından meydana gelen şimşek çakmaları ise adeta havayı aydınlığa bürüdü. Çarşı esnafları yağıştan dolayı iş yerlerinin önündeki su birikintilerini temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan Kemal Dönmez isimli vatandaş "Allah güzel yağmur verdi. Allah kazalardan saklasın. Ekinlerimize, haşhaşlarımıza çok güzel oldu Allah bereket versin’’ dedi.
Velican Özen isimli vatandaşta yağışın ekinlere iyi geldiğini belirterek adeta rahmet ve bereketin yağdığını ifade etti.
Öte yandan, yağışla birlikte çakan şimşekler ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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