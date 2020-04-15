YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut’ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

Şuhut’ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.

Şuhut’ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri seyir halinde bulunan araçları durdurarak araç sürücülerinin ateşlerini ölçüp ruhsat ve ehliyet kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası verildi.

Şuhut’ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:03
İkindi
16:44
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Afyon Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi

Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.