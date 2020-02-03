YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut’ta ’’KİKO Okuma Kulübü’’ oluşturuldu

Şuhut’ta ’’KİKO Okuma Kulübü’’ oluşturuldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu (KİKO) öğretmenleri kitap okuma konusunda öğrencilere örnek olmak için “KİKO Okuma Kulübü”nü oluşturdu.Öğrenciler ’’KİKO Okuma Kulübü’’ projesi ile okuma alışkanlıklarını geliştirirken öğretmenler ise öğrencilere daha faydalı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şuhut’ta ’’KİKO Okuma Kulübü’’ oluşturuldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu (KİKO) öğretmenleri kitap okuma konusunda öğrencilere örnek olmak için “KİKO Okuma Kulübü”nü oluşturdu.
Öğrenciler ’’KİKO Okuma Kulübü’’ projesi ile okuma alışkanlıklarını geliştirirken öğretmenler ise öğrencilere daha faydalı olmak için çalışmalarına devam ediyor. Okulun matematik öğretmeni İsmail Demirtaş, konuyla ilgili açıklamalarında, “Okumanın bireysel ve toplumsal gelişmede önemli olduğunun farkındayız. Bu etkinliğimiz ile veli ve öğrencilerimize örnek olurken yorum gücümüzü, bakış açımızı geliştiriyoruz’’ dedi.
Türkçe Öğretmeni Volkan Ertuğrul ise açıklamalarında, “Grubumuzda Türkçe öğretmenimiz İsmahan Çınar, matematik öğretmenlerimiz Hüsna Şahin, İsmail Demirtaş, Teknoloji ve Tasarı Öğretmenimiz Elif Kanmaz, İngilizce Öğretmenimiz Sinem Divarcı, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ozan Çelik ve Müdür Yardımcımız Murat Kosku var. Öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimize model olmayı amaçlıyoruz. Grup üyeleri her ay belirledikleri kitabı okuyup okulda çay ve kahve eşliğinde değerlendirmelerini yapıyor’’ dedi.
Rehber Öğretmeni Feyza Ek yaptığı açıklamalarında, ”Çocuklar model alarak öğrenir. Bu nedenle çocukların çevrelerinde özellikle anne, baba ve öğretmenlerin çocuklardan istedikleri davranışı kendilerinin yapıyor olması gerekir. Aile ve öğretmen çocuğa söylüyor ama kendisi yapmıyor ise çocuk söyleneni değil davranışları baz alır. Bu nedenle eğitimciler olarak çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Şuhut’ta ’’KİKO Okuma Kulübü’’ oluşturuldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:56
Öğle
13:17
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Karadağ Eczanesi
Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Dinar Eczanesi
Dinar
Aksu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.