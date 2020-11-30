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Şuhut’ta kısıtlama kapsamında sıkı denetim

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kuralları uyulması için sıkı bir denetim yaptı.Şuhut’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kuralları uyulması için sıkı bir denetim yaptı.
Şuhut’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şuhut Çarşı Meydanı ve birçok caddede kısıtlama ile birlikte sakinlik hakim oldu. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezi, cadde ve mahallelerdeki esnaf ve vatandaşların sağlıkları için sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile beraber uyarı anonsları yaptı. İlçede vatandaşların neredeyse tamamının kısıtlamaya uydukları gözlendi.

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