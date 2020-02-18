Şuhut’ta kitap fuarına yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3’üncü Kitap Fuarı açıldı.

Bir davet salonundaki fuarın açılış kurdelesini Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakam Vekili Adnan Öztürk ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu kesti. Ardından kitap fuarında gezen protokol üyeleri, Afyonkarahisarlı ve Şuhutlu yazarlar ile bir araya geldi.

"Bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştim"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Hakan Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, "Ben ilk defa kitap fuarına katılıyorum. Bu kadar yoğun olacağını, bu kadar öğrencinin merak edip ilgi çekici bir şekilde buraya akın akın geleceğini düşünmemiştim. Mutlu oldum yani gençlerin bu kadar okumaya hevesli olmaları kitapları bu merak etmeleri beni mutlu etti" dedi.

"Fuarı öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları açısından mutlulukla karşıladım"

İş adamı İbrahim Alimoğlu 3’üncü Kitap Fuarı hakkında şunları söyledi:

"Ben Afyonkarahisar’da sanat, kültür ve eğitim alanında her türlü çalışmalara destek vermek üzere her yerde olmaya çalışıyorum. Bugünde Şuhutumuzda sevdiğimiz insanların gayretleri ile çok güzel bir kitap fuarının açılışı gerçekleşmiş. Öğrencilerimizin, gençlerimizin faydalanıp okuma alışkanlığı kazanmaları kitapları okumaları görmeleri açısından sanatçılarımızın değerlerimizin burada olması dolayısıyla çok mutlulukla karşıladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."