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Şuhut’ta kitap fuarına yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3’üncü Kitap Fuarı açıldı.Bir davet salonundaki fuarın açılış kurdelesini Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakam Vekili Adnan Öztürk ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu kesti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3’üncü Kitap Fuarı açıldı.
Bir davet salonundaki fuarın açılış kurdelesini Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakam Vekili Adnan Öztürk ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu kesti. Ardından kitap fuarında gezen protokol üyeleri, Afyonkarahisarlı ve Şuhutlu yazarlar ile bir araya geldi.

"Bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştim"
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Hakan Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, "Ben ilk defa kitap fuarına katılıyorum. Bu kadar yoğun olacağını, bu kadar öğrencinin merak edip ilgi çekici bir şekilde buraya akın akın geleceğini düşünmemiştim. Mutlu oldum yani gençlerin bu kadar okumaya hevesli olmaları kitapları bu merak etmeleri beni mutlu etti" dedi.

"Fuarı öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları açısından mutlulukla karşıladım"
İş adamı İbrahim Alimoğlu 3’üncü Kitap Fuarı hakkında şunları söyledi:
"Ben Afyonkarahisar’da sanat, kültür ve eğitim alanında her türlü çalışmalara destek vermek üzere her yerde olmaya çalışıyorum. Bugünde Şuhutumuzda sevdiğimiz insanların gayretleri ile çok güzel bir kitap fuarının açılışı gerçekleşmiş. Öğrencilerimizin, gençlerimizin faydalanıp okuma alışkanlığı kazanmaları kitapları okumaları görmeleri açısından sanatçılarımızın değerlerimizin burada olması dolayısıyla çok mutlulukla karşıladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Çok güzel ve eğlenceli geçti"
Fuara katılan öğrenci İbrahim Başak ise güzel ve eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "İlçemizde kitap fuarı yapıldı. Çok güzel ve eğlenceli geçti. Öğretmen ve arkadaşlarımızla beraber geldik. Yazarlarımız konuştu ellerine sağlık emeği geçenlerin eline, emeğine, yüreğine sağlık" dedi.
Fuarın açılışına Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakam Vekili Adem Öztürk, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, iş insanı İbrahim Alimoğlu, Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Abdioğulları, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Yazar Habib Akalın, Hakan Yılmaz ile birlikte yüzlerce öğrenci katıldı. Öte yandan 3’üncü Kitap Fuarının 21 Şubat tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

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