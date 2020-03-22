YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut’ta korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Şuhut’ta korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma ve bazı işletmeleri geçici bir süreyle kapatılması konusu ile ilgili toplantı yapıldı.Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu katıldı.Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma, lokanta, pastane gibi iş yerlerinin sadece paket servisi yapma, berber-kuaför ve güzellik salonlarının geçici bir süreyle kapatılması ile ilgili kararlar değerlendirildi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma ve bazı işletmeleri geçici bir süreyle kapatılması konusu ile ilgili toplantı yapıldı.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu katıldı.
Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma, lokanta, pastane gibi iş yerlerinin sadece paket servisi yapma, berber-kuaför ve güzellik salonlarının geçici bir süreyle kapatılması ile ilgili kararlar değerlendirildi. Yapılacak uygulamalar ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Sena Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Güneş Eczanesi
Dinar
Sevgi Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar'da jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler 15 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler 15 ülkeye ihraç ediliyor

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.