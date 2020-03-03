YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut’ta soba ev yangınına neden oldu

Şuhut’ta soba ev yangınına neden oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde öğle saatlerinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde Osman A.’ya ait evde yaşayan kızı zihinsel engelli Sevilay M.

Şuhut’ta soba ev yangınına neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde öğle saatlerinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde Osman A.’ya ait evde yaşayan kızı zihinsel engelli Sevilay M. (41), evin sobasını yanık bir halde bırakıp dışarıya çıktı. Bir süre sonra soba borusunun tavanında bulunan plastiği eritmesi ile yangın meydana geldi. Yangını gören köy halkı durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İtfaiye Amirliği’ne haber verdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine kısa bir süre içerisinde gelerek yangını bir saatlik süre içerisinde söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı olmazken, yanan evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şuhut’ta soba ev yangınına neden oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Erler Eczanesi
Dinar
Şirinevler Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.