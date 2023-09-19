Suistimal nasıl yazılır? Suistimal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Suistimal sözcüğü ağızdan çıkıldığı gibi yazıldığında yazım kuralı ihlaline neden olmaktadır. Kelimelerin yazımı hakkında tereddüt edildiğinde yazım kılavuzlarından yararlanılması gerekmektedir. Bu konuda rehberlik eden site Türk Dil Kurumunun online sözcük aratma fırsatı sunan sözlük sitesidir. Bu site üzerinden suistimal yazımı ile ilgili her türlü bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilir. Türkçe yazım kurallarına hâkim olunduğunda yazılan metinlerde güzelleşir ve anlam kazanır.

Suistimal nasıl yazılır?

Dilimiz kelime sayısı yönünden fazlasıyla zengindir. Bazı sözcükler Türkçe kökenli iken bazıları ise yabancı kökene sahiptir. Özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Suistimal kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan ve yazımında da çok sık yanlışlık yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir.

Arapça “sūʾ + istiʿmāl” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Bir sözcüğü yazarken yazımından emin olunmadığında sözlüklerden faydalanılması önemlidir. Türk Dil Kurumunun resmi yazım kılavuzu sitesi ziyaret edilerek sözcüklerin yazım stilleri ve manaları öğrenilebilir. Kelimeleri anlamlarını bilmeden kullanmak metinlerin yapısı bozmaktadır. Ayrıca anlamı bilinmeyen sözcüğün kullanımı karşı tarafında anlamamasına neden olur. Bu bağlamda suistimal TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Sorumluluk, yetki ya da görev gibi durumları kötüye kullanma.

Suistimal ayrı mı yazılır?

Suistimal sözcüğü yazımında çok sık imla hatasına rastlanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusu büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden suistimal bitişik mi yazılır sorusu gündeme gelmektedir. Bu sözcük birçok yerde “su istimal” şeklinde ayrı olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun resmî yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılış biçimi “suistimal” şeklindedir. Tek bir kelime olarak yazılan bu sözcüğün iki ayrı heceye bölünerek yazılması ve kullanılması yazım kuralları yönünden yanlıştır. Ayrıca bu sözcüğün “süistimal” şeklindeki kullanıma da doğru değildir. Buna göre suistimal doğru yazılışı şu şekildedir:

Suistimal (doğru kullanım)

Su istimal (yanlış kullanım)





