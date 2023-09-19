EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Suistimal nasıl yazılır? Suistimal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Suistimal nasıl yazılır? Suistimal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

08.09.2023 10:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde pek çok kelimeyi farklı yörelerin şivelerine göre kullanmaktayız. Bu durum yazıya yansıdığında ortaya ciddi bir şekilde manasız sözcükler çıkmaktadır. Yöresel ağızlardan çıkan sözcüklerin birebir olarak yazıya dökülmesi doğru değildir. Bu yüzden kelimeleri kullanmadan önce doğru yazımı hakkında fikir edinilmesi önemlidir. Yazımında yaygın olarak yanlışlık yapılan sözcüklerden biri suistimal kelimesidir. Peki, suistimal nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Suistimal sözcüğü ağızdan çıkıldığı gibi yazıldığında yazım kuralı ihlaline neden olmaktadır. Kelimelerin yazımı hakkında tereddüt edildiğinde yazım kılavuzlarından yararlanılması gerekmektedir. Bu konuda rehberlik eden site Türk Dil Kurumunun online sözcük aratma fırsatı sunan sözlük sitesidir. Bu site üzerinden suistimal yazımı ile ilgili her türlü bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilir. Türkçe yazım kurallarına hâkim olunduğunda yazılan metinlerde güzelleşir ve anlam kazanır.

Suistimal nasıl yazılır?

Dilimiz kelime sayısı yönünden fazlasıyla zengindir. Bazı sözcükler Türkçe kökenli iken bazıları ise yabancı kökene sahiptir. Özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Suistimal kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan ve yazımında da çok sık yanlışlık yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir.

Arapça “sūʾ + istiʿmāl” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Bir sözcüğü yazarken yazımından emin olunmadığında sözlüklerden faydalanılması önemlidir. Türk Dil Kurumunun resmi yazım kılavuzu sitesi ziyaret edilerek sözcüklerin yazım stilleri ve manaları öğrenilebilir. Kelimeleri anlamlarını bilmeden kullanmak metinlerin yapısı bozmaktadır. Ayrıca anlamı bilinmeyen sözcüğün kullanımı karşı tarafında anlamamasına neden olur. Bu bağlamda suistimal TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Sorumluluk, yetki ya da görev gibi durumları kötüye kullanma.

Suistimal ayrı mı yazılır?

Suistimal sözcüğü yazımında çok sık imla hatasına rastlanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusu büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden suistimal bitişik mi yazılır sorusu gündeme gelmektedir. Bu sözcük birçok yerde “su istimal” şeklinde ayrı olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun resmî yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılış biçimi “suistimal” şeklindedir. Tek bir kelime olarak yazılan bu sözcüğün iki ayrı heceye bölünerek yazılması ve kullanılması yazım kuralları yönünden yanlıştır. Ayrıca bu sözcüğün “süistimal” şeklindeki kullanıma da doğru değildir. Buna göre suistimal doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Suistimal (doğru kullanım)
  • Su istimal (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak! Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır suistimal
En Çok Okunan Eğitim Haberler
2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Okullarda müfredat değişiyor!

Okullarda müfredat değişiyor!

İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?

İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.