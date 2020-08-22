YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Şükürler olsun, artık eski Türkiye yok"

"Şükürler olsun, artık eski Türkiye yok"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz bulduğu açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz bulduğu açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Hamdolsun" dedi.
"Artık eski Türkiye yok" diyen Gazel, "Türkiye’nin güçlü olması, coğrafyada söz sahibi olması tarihimizin bize bıraktığı bir mirastır.Bu mirasa sahip çıkarak tüm iddialarımızla bir diriliş gerçekleştiriyoruz. Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Barlak Ailesi’nin acı günü
Barlak Ailesi’nin acı günü
Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:54
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.