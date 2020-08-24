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Sulama havuzuna düşen geyik bayıltılarak kurtarıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Denizli’de, sulama havuzuna gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı.

Denizli’de, sulama havuzuna gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı. Veteriner tarafından bayıltılan geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tavas ilçesi Akyarlar Mahallesindeki sulama havuzuna sabah saatlerinde gelen geyik, su içmek geldiği havuza düşerek mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile geyiği kurtarmaya çalışması sonuçsuz kaldı. Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesine bağlı ekipler geyiğin düştüğü havuza geldi. Veteriner hekim tarafından bayıltılan geyiği itfaiye ekipleri havuza girerek kurtardı.

Doğal yaşam alanına bırakılacak
Yapılan kontrollerde 7 yaşında ve erkek olduğu tespit edildi. Erkek geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesine bağlı ekipler tarafından gözetim altına alındı. Geyiğin kendisine gelmesi ve veteriner hekim tarafından yapılacak gerekli sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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