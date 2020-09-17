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Sulama kanalı kenarında müzik dinlemek ve alkol almak yasaklandı

ADANA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde sulama kanalı kenarlarına araç park ederek bekleme yapan ve araç içinde ve dışında alkol alan, gürültü yapanlara ceza yağacak.Kozan Kaymakamlığı tarafından 15 Eylül’de alınan karar doğrultusunda sulama kanalı kenarlarına araç park ederek bekleme yapan ve araç içinde ve dışında alkol alan, gürültü yapan ve benzeri hareketlerle çevreye rahatsızlık verenlere idari para cezası uygulanması kararı alındı.Kararda Hacımirzalı Mahallesi Ayvalı Koyak Sokak mevkisinden başlayarak Çanaklı Mahallesi İnci Sokağı takiben geçen sulama kanalı ile Bağlar Mahallesi Kanal Sokak üzerinden geçen sulama kanalı kenarları ile kanal yanından geçen sokak ve yol üzeri ile yol kenarlarını kapsayan denetimler yapılacağı kaydedildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde sulama kanalı kenarlarına araç park ederek bekleme yapan ve araç içinde ve dışında alkol alan, gürültü yapanlara ceza yağacak.
Kozan Kaymakamlığı tarafından 15 Eylül’de alınan karar doğrultusunda sulama kanalı kenarlarına araç park ederek bekleme yapan ve araç içinde ve dışında alkol alan, gürültü yapan ve benzeri hareketlerle çevreye rahatsızlık verenlere idari para cezası uygulanması kararı alındı.
Kararda Hacımirzalı Mahallesi Ayvalı Koyak Sokak mevkisinden başlayarak Çanaklı Mahallesi İnci Sokağı takiben geçen sulama kanalı ile Bağlar Mahallesi Kanal Sokak üzerinden geçen sulama kanalı kenarları ile kanal yanından geçen sokak ve yol üzeri ile yol kenarlarını kapsayan denetimler yapılacağı kaydedildi.

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