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Sulama kanalı üzerindeki köprü tehlike saçıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sulama kanalı üzerinde bulunan eski köprü, üzerinden geçenlerin adeta korkulu rüyası oldu.Yeşiltepe Mahallesi’nden geçen bir sulama kanalı üzerine vatandaşların kullanması için yapılan köprü tehlike saçıyor.

Eskişehir’de sulama kanalı üzerinde bulunan eski köprü, üzerinden geçenlerin adeta korkulu rüyası oldu.
Yeşiltepe Mahallesi’nden geçen bir sulama kanalı üzerine vatandaşların kullanması için yapılan köprü tehlike saçıyor. Köprünün altından geçen sulama kanalında defalarca boğulma olayı yaşanırken, köprüde oluşan tahribat dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili konuşan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşların köprüden geçerken tedirgin olduklarını söyledi. Yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Muhtar Açıkgöz, “Buradan çocuklarımız geçiyor. Yaşlılarımız geçiyor. Köprü eski bir köprü. Bundan dolayı altında ki ahşapar eskimiş. Üzerinde ki betonlar dökülüyor. Bu kanal da defalarca ölümler yaşandı. Buradan bir çocuğumuz düşse bunun hesabını kim verecek” dedi.
Mahalle sakinlerinden Leyla Mutluer de köprüden geçerken korktuklarını belirtti. Mutluer, “Yolun karşısına geçmek için burayı mecbur kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere betonun çökmüş yerleri var. Ayaklarımız giriyor. Her geçen gün damla damla göçüyor. Bir gün birileri üzerine iken inşallah çökmez" diye konuştu.

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