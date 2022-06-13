Sulama kanalına devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular

Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 PL 044 plakalı otomobil, Güneri Caddesi'ndeki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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