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Sulama kanalına düşen otomobildeki Aysun’un cesedine de ulaşıldı

12.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da içinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan anne Özlem Çetin ve 4 çocuğunun cenazesine ulaşılırken, kanalda 6 gün süren arama çalışmalarında 9 yaşındaki Aysun’un cenazesine ulaşıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi yakınlarında 6 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen kazada Hasan Ç. yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmüştü.

Kazanın ardından sürücünün araçtan atlayarak araçtan kurtulurken anne Özlem Çetin ile 4 çocuğunun cenazesi bulunmuştu. Kazanın ardından başlayan ve 6 gündür devam eden çalışmalarla aranan 9 yaşındaki Aysun Çetin’in cenazesine ulaşıldı. İtfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, otomobilin düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan küçük kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aysun Çetin’in de cesedinin bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandırıldı.

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